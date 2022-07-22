الاتحاد الأوروبي يقر مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ500 مليون يورو

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، موافقة دول التكتل رسميا على تقديم دفعة مساعدات أخرى لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو.

وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "تحتاج أوكرانيا إلى مزيد من الأسلحة وسوف نقدمها".

وبذلك ترتفع مساعدات الاتحاد الأوروبي المالية لإمداد الأسلحة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية إلى 5ر2 مليار يورو (56ر2 مليار دولار).

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال يوم الإثنين عن اعتزام الاتحاد الأوروبي تقديم 500 مليون يورو أخرى، وسوف يتم إنفاق 490 مليون يورو من هذا المبلغ على الأسلحة والذخيرة و10 ملايين يورو على المعدات الوقائية والبنزين أو عبوات الإسعافات الأولية.