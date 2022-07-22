الجيش اليمني: جماعة الحوثي ارتكبت 277 خرقا للهدنة الأممية خلال 48 ساعة

أعلن الجيش اليمني أن جماعة الحوثي، ارتكبت 277 خرقاً للهدنة الأممية خلال 48 ساعة في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب، ونتج عنها 12 شهيداً من رجال الجيش اليمني وإصابة 19 آخرين في اعتداءات متفرقة.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - في تقرير أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) اليوم الجمعة - أن الخروقات توزّعت بين 109 خروقات في محور حيس جنوب الحديدة، و51 خرقاً في جبهات القتال غرب محافظة حجّة، و42 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و37 خرقاً في جبهات محور تعز، و24 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و7 شرق حزم الجوف، و4 خروقات في جبهة مريس بمحافظة الضالع، إلى جانب 3 خروقات في جبهات محافظة صعدة.

وأشار التقرير إلى أن من بين مقدمة الخروقات محاولة تسلل مجاميع حوثية مسلّحة باتجاه أحد المواقع في جبهة مريس بمحور الضالع، وأفشلها الجيش اليمني وأجبروا العناصر الإرهابية المتسللة على الفرار.