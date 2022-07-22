أخبار دوليّة

أمريكا تعلن تسجيل أول إصابة بـ #جدري_القرود بين الأطفال

22 يوليو 2022 · < 1 minute
جدري القرود
جدري القرود

أكدت وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة تسجل أول إصابة بجدري القرود بين الأطفال.