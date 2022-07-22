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أمريكا تعلن تسجيل أول إصابة بـ #جدري_القرود بين الأطفال
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أخبار دوليّة
أمريكا تعلن تسجيل أول إصابة بـ #جدري_القرود بين الأطفال
22 يوليو 2022
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جدري القرود
أكدت وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة تسجل أول إصابة بجدري القرود بين الأطفال.
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