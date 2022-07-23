منها «التالف والفساد وغير الصالحة».. مصادرة أكثر من 14 طن لحوم ودواجن وخضروات في العاصمة المقدسة

كثَّفت أمانة العاصمة المقدسة حملاتها الميدانية والتفتيشية على الأسواق والأماكن العشوائية, وذلك للتحقق من سلامة المواد الغذائية والاستهلاكية المعروضة والحرص على ضمان وسلامة كل ما يعرض ويقدم للمستهلكين.

وأسفرت الحملة الممثلةً (ببلدية المسفلة وبلدية العمرة وبلدية عسفان) عن مصادرة أكثر من (5.5) طن من اللحوم والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بسبب سوء عرضها وتخزينها, بالإضافة إلى مصادرة (4) طن أثاث مستعمل ومخالفة (21) منشآة تنوعت ما بين مطابخ ومسالخ عشوائية ومحلات غذائية ومستودعات وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين .

وفي ذات السياق نفذت الفرق الميدانية (ببلدية العزيزية وبلدية الزيمة وبلدية بحره ) عدد من الحملات المماثلة في نطاقاتها الاشرافية و أسفرت عن إغلاق (41) منشآه متنوعة بين غذائية ومطابخ إعاشة ومطاعم , ومصادرة واتلاف حوالي (4.5) طن من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر وتظهر عليها علامات التلف والفساد , بالإضافة الى مصادرة أكثر من (4) طن خضروات ومواد غذائية متنوعة وغير صالحة ، وتم تطبيق لائحة الجزاءات النظامية .

وأكَّدت الأمانة أنها مستمرة في تكثيف الجولات الرقابية على جميع الأسواق والمحلات الغذائية والتجارية والمواقع المختلفة، مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين وذلك من خلال فرقها الرقابيّة الميدانية التابعة للبلديات, داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ في حال وجود مخالفات أو ملاحظات بلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو من خلال وسائل التواصل الرسمية ليتم اتخاذ الاجراءات النظامية حيال المخالفين.