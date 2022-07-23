«العدل»: يمكن للمحامين دخول عموم المحاكم دون موعد

أكدت وزارة العدل أنه يمكن للمحامين دخول عموم المحاكم دون حجز موعد مسبق، كما يمكن للمستفيدين دخول محاكم التنفيذ دون موعد.

وتتيح «العدل» إمكانية الاطلاع والاستعلام عن المحامين الممارسين المصرح لهم بالعمل عبر الرابط التالي https://moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=5، موزعين حسب المدينة، مع إمكانية البحث باسم المحامي والمدينة، إضافة إلى عرض قوائم المحامين المعتمدين.

وعند الدخول على رابط الخدمة، يمكن للمستفيد تحديد أحد الخيارات، ثم الضغط على «بحث»، وفي حال اختيار اسم المدينة تظهر قائمة المحامين فيها، ويمكن الاطلاع على دليل المحامين الممارسين من خلال الرابط التالي: https://najiz.sa/applications/lawyers/LawyersInquire.