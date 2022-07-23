تعرف على سعر الذهب في السعودية

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 23 يوليو استقرار ، ليسجل عيار 21 نحو 182 ريال .

وجاءت أسعار الذهب في السعودية كالتالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 208.22 ريال بما يعادل 55.52 دولاراً.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 190.87 ريال بما يعادل 50.90 دولاراً.

وحقق سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 182.19 ريال بما يعادل 48.58 دولاراً.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 156.16 ريال بما يعادل 41.64 دولار.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 121.46 ريال بما يعادل 32.39 دولار.

سعر اونصة الذهب في السعودية

سعر أونصة الذهب بيع 6,476.25 ريال بما يعادل 1,727.00 دولار

سعر أونصة الذهب شراء 6,480.00 ريال بما يعادل 1,728.00 دولار .

سعر الجنيه الذهب في السعودية

جنيه الذهب 8ج عيار 21 1,749.02 ريال

جنيه الذهب 8ج عيار 22 1,832.31 ريال

جنيه الذهب 8ج عيار 24 1,998.88 ريال