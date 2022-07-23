تغريدات مزورة.. الغذاء والدواء ترد على مزاعم خطورة اللحوم المبردة

ردت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على ما تم تداوله بشأن إمكانية تسبب اللحوم المبردة في الإصابة بأمراض خطيرة.

وجاء ذلك في معرض الإجابة على استفسار أحد المتابعين حول انتشار معلومات وتغريدات مزورة تحمل اسم الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتحذر من تناول اللحوم المبردة.

وأكدت الهيئة، عدم صحة المعلومات المتداولة في تسبب اللحوم المبردة بضعف المناعة ومرض السرطان والصداع والسمنة ومشاكل بالذاكرة والإدراك لدى الأطفال بسبب مادتي “النتريت/النترات، وجلوتامات أحادي الصوديوم.

وأوضحت أن تلك العناصر من المواد المضافة المسموح باستخدامها بالأغذية ولم يثبت ضررها على الصحة.

ولفتت إلى أن اللحوم المُصنعة تخضع لمواصفات واشتراطات تضمن سلامتها للاستهلاك الآدمي، وذلك حسب التشريعات العالمية وإن لم تكن خيارًا صحيًا.