لجنة عشوائيات جدة تباشر إشعار سكان المنتزهات لبدء الإزالة

أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة عن مواصلة أعمالها وفق الخطة التنفيذية والجدول الزمني المقرر لإزالة 32 حياً عشوائياً بمحافظة جدة، حيث تباشر اليوم إشعار سكان المناطق العشوائية في "المنتزهات" تمهيداً لبدء أعمال الإزالة ضمن مجموع الأحياء المزالة والجاري إزالتها والتي بلغت 28 حياً.

وبينت اللجنة استمرار أعمال الإزالة في 8 أحياء وهي: بني مالك، والورود، ومشرفة، والجامعة، والروابي، والعزيزية، والرحاب، والربوة، مؤكدة أنها ستستكمل أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولاً لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية وفقاً لخطتها التنفيذية المعدلة والمعلنة سابقًا وتشمل: المنتزهات، وقويزة، والعدل، والفضل، أم السلم، وكيلو 14 الشمالي.