عودة قوية للأمطار على 3 مناطق

يبدأ اليوم تأثر المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة بتقلبات جوية حادة أحياناً، تترافق بموجاتٍ من الأمطار الرعدية الغزيرة.

ووفق "طقس العرب"، فمن المتوقع اضطرابات جوية قوية، تشمل نجران وجازان وعسير، وربما الباحة.

و يُتوقع أن يتجدّد تكاثر السحب الرُكامية على طول المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة يومَي السبت والأحد، وتشمل مرتفعات: نجران جازان وعسير والباحة، وتتساقط الأمطار على شكل زخاتٍ رعدية متفاوتة الشدة، تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بزخاتٍ من البَرَد، مع احتمالية عالية لتشكُّل السيول وجريان الأودية.

وتمتد فرص الأمطار لتشمل الطائف ومكة المكرّمة يوم الأحد، حيث من المُتوقع أن يتسع نطاق تشكُّل السحب الرُكامية الرعدية يوم الأحد ليشمل مناطق جديدة، مثل مكة المكرّمة والطائف، بحيث تتكاثر السُحب الرُكامية الرعدية على فترات، وتتهيّأ الفرصة تدريجياً لتساقط زخاتٍ رعدية من الأمطار، قد تتخللها بعض الزخات الرعدية الغزيرة بشكلٍ محلي، وقد تترافق مع تساقط لزخاتٍ من البَرَد ونشاطٍ للرياح الهابطة.

يُرجى الحذر من شدة العواصف الرعدية والصواعق، وخطر تشكُّل السيول بفعل غزارة الأمطار، وشدة الرياح الهابطة، وما قد ينجم عنها من عواصف ترابية محلية.