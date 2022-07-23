أخبار دوليّة

لأول مرة.. الصين تكشف مصدر لقاحات “زعمائها”

متابعات - الوئام
23 يوليو 2022 · < 1 minute
فيروس كورونا
فيروس كورونا

ذكرت الصين أن جميع زعمائها تلقوا جرعات مصنعة محليا ضد فيروس كورونا، وهي المرة الأولى التي تصدر فيها تأكيدا، في غياب تفويض بشأن اللقاحات للبلاد، التي تطبق أكثر الضوابط صرامة في العالم ضد الفيروس.

وذكر مسؤول لجنة الصحة الوطنية زينج يشين، في بيان موجز اليوم السبت أن القيادة الصينية "واثقة للغاية" في اللقاحات المحلية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وتناولت اللجنة أيضا المخاوف المتعلقة باللقاحات، قائلة إن اللقاحات لن تسبب أمراضا مثل اللوكيميا وداء السكري.

كانت وزارة الخارجية قد رفضت سابقا التعليق على وضع الرئيس الصيني شي جين بينج بشأن التطعيم ، مقارنة بزعماء مثل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تلقى تطعيما، أمام الكاميرا في عام 2020.