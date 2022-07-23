لأول مرة.. الصين تكشف مصدر لقاحات “زعمائها”

ذكرت الصين أن جميع زعمائها تلقوا جرعات مصنعة محليا ضد فيروس كورونا، وهي المرة الأولى التي تصدر فيها تأكيدا، في غياب تفويض بشأن اللقاحات للبلاد، التي تطبق أكثر الضوابط صرامة في العالم ضد الفيروس.

وذكر مسؤول لجنة الصحة الوطنية زينج يشين، في بيان موجز اليوم السبت أن القيادة الصينية "واثقة للغاية" في اللقاحات المحلية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وتناولت اللجنة أيضا المخاوف المتعلقة باللقاحات، قائلة إن اللقاحات لن تسبب أمراضا مثل اللوكيميا وداء السكري.

كانت وزارة الخارجية قد رفضت سابقا التعليق على وضع الرئيس الصيني شي جين بينج بشأن التطعيم ، مقارنة بزعماء مثل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تلقى تطعيما، أمام الكاميرا في عام 2020.