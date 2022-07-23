أوكرانيا تستعد لتصدير الحبوب رغم استهداف روسيا لـ ميناء أوديسا

قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف إن بلاده تواصل استعدادها لاستئناف صادرات الحبوب من موانئها المطلة على البحر الأسود رغم الضربة الصاروخية الروسية التي أصابت ميناء أوديسا اليوم السبت.

وكان الجيش الأوكراني قد قال إن صواريخ روسية أصابت ميناء أوديسا بجنوب البلاد مما يهدد بانهيار اتفاق مهم جرى توقيعه في اليوم السابق فقط لرفع الحصار عن صادرات الحبوب من موانئ البحر الأسود وتخفيف أزمة نقص الغذاء العالمية الناجمة عن الحرب.

وكتب كوبراكوف على فيسبوك "نواصل الاستعدادات الفنية لانطلاق صادرات المنتجات الزراعية من موانئنا".