خاص.. طارق حامد ينضم للاتحاد خلال ساعات بعد فسخ تعاقده مع الزمالك

يغادر طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري القاهرة، اليوم السبت، تمهيداً للانتظام في معسكر نادي الاتحاد.

وينطلق معسكر الاتحاد غداً الأحد 24 يوليو في النمسا، استعدادا للموسم الجديد.

وكان طارق حامد وقع على عقود الانتقال للاتحاد لمدة موسمين، في ظل انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد عن الصفقة رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد مصدر مقرب من طارق حامد أنه تنازل عن مبلغ 8.5 مليون جنيه من قيمة عقده ليرحل عن الزمالك قبل يوم 30 أغسطس المقبل، خاصة وأن مسؤولي نادي الاتحاد طالبوه بالانتظام في معسكر الفريق بالنمسا استعدادا للموسم الجديد.

وكان مسؤولو الزمالك أعلنوا في وقت سابق عن قرارهم بعدم تجديد عقد اللاعب.