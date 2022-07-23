أحمد حسن كوكا بديلا للسومة في الأهلي

كشفت تقارير صحفية عن رغبة إدارة الأهلي في التخلي عن مهاجم الفريق عمر السومة بعد هبوط الفريق للدرجة الثانية والاستعداد لحسم صفقة أجنبية كبرى خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال موقع "سعودي"، إن المفاوضات من إدارة الأهلى \ للتعاقد مع الدولي المصري أحمد حسن كوكا، قلب هجوم نادي أولمبياكوس اليوناني، الذي يلعب في صفوف فريقه منذ صيف عام 2018، إلا أنه خرج للإعارة منذ تلك الفترة إلى سبورتنج براجا البرتغالي وقونيا سبور التركي.

وذكر التقرير، أن اللاعب طوال مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة سجل 106 أهداف وصنع 29 آخرين، خلال 332 مباراة رسمية، كما مثّل منتخب مصر الأول لكرة القدم، في 27 لقاءًا دوليًا، هز فيها شباك المنافسين، 5 مرات.