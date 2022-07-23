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هزة أرضية يشعر بها سكان #الإمارات #عاجل
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أخبار دوليّة
هزة أرضية يشعر بها سكان #الإمارات #عاجل
متابعات - الوئام
23 يوليو 2022
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زلزال - ريختر
ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب مناطق في جنوب غربي
إيران.
وشعر سكان دبي وعجمان في الإمارات.
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