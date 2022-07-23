أخبار دوليّة

هزة أرضية يشعر بها سكان #الإمارات #عاجل

متابعات - الوئام
23 يوليو 2022 · < 1 minute
زلزال - ريختر
زلزال - ريختر

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب مناطق في جنوب غربي إيران.

وشعر سكان دبي وعجمان في الإمارات.