القبض على شخص روج لمواد مخدرة وأسلحة في حائل

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في منطقة حائل على مواطن استخدم مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة له لعرض المواد المخدرة والأسلحة النارية وترويجها وبيعها، حيث ضبط بحوزته (3.3) كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدر، و(3780) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، و(2487) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وممنوعات، و(11) قطعة سلاح ناري، و(168) طلقة حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.