الأخبار المحلية

القبض على شخص روج لمواد مخدرة وأسلحة في حائل

متابعات - الوئام
23 يوليو 2022 · < 1 minute
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
المديرية العامة لمكافحة المخدرات

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في منطقة حائل على مواطن استخدم مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة له لعرض المواد المخدرة والأسلحة النارية وترويجها وبيعها، حيث ضبط بحوزته (3.3) كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدر، و(3780) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، و(2487) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وممنوعات، و(11) قطعة سلاح ناري، و(168) طلقة حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.