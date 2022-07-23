الأخبار المحلية

واشنطن تؤكد مقتل أمريكيين اثنين في #دونباس الأوكرانية

متابعات - الوئام
23 يوليو 2022 · < 1 minute
واشنطن - الكونجرس الأمريكي
واشنطن - الكونجرس الأمريكي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مقتل أمريكيين اثنين في دونباس الأوكرانية.