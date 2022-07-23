خبير قانوني يكشف موقف أبوجبل مع النصر

كشف الخبير القانون السعودي أحمد الشيخي، موقف محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك المصري، مع ناديه الجديد النصر ، حال عدم تفعيل الأخير لعقد اللاعب، كما يتردد.

وقال الشيخي لموقع "365" العالمي: "ليس لدي معلومة مؤكدة حول توقيع اللاعب مع النصر، لا أعلم عن هذه القضية إلا ما يتم تداوله في وسائل الإعلام خاصة وأن شقيق اللاعب نفى في وقت سابق هذه المعلومات".

وتابع: "إذا صح توقيع نادي النصر مع أبوجبل ثم وقع النادي مع حارس آخر فالطبع العقد ملزم، وإذا ذهب أبوجبل إلى فيفا سيحصل على قيمة عقده كاملاً أو سيتحصل على قيمة الشرط الجزائي الموجود في العقد".

وأكمل: "أبوجبل قد لا يحصل على قيمة العقد كاملاً من النصر إذا وقع مع ناد آخر الآن، فسوف يتم خصم رواتبه مع النادي الآخر من قيمة التعويض الذي سيحكم به على نادي النصر".

وأردف: "على سبيل المثال إذا كان عقده مع النصر 20 مليون ريال خلال 3 سنوات، ووقع عقداً مع نادي آخر يتحصل بموجبه على 10 مليون ريال إذاً سيحكم فيفا على النصر بدفع الفارق وهو 10 مليون ريال".