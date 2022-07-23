الأخبار المحلية

المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات تطلبان من “يوتيوب” إزالة الإعلانات المخالفة

23 يوليو 2022 · < 1 minute

طالبت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وهيئة الاتصالات من "يوتيوب" إزالة الإعلانات المخالفة.