التعليم تحقق رغبات أكثر من 33 ألف معلم ومعلمة في ثاني أكبر حركة نقل خلال 10 سنوات

شهدت حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات التي أعلنتها وزارة التعليم اليوم ارتفاعًا ملحوظا في نسبة المنقولين قياسًا بحركات النقل التي نفذت خلال الخمس سنوات الماضية.

وتعد حركة النقل الحالية هي ثاني أعلى حركة نقل خلال العشر سنوات الماضية ونفذت وفق ضوابط محدثة تساهم في تقليص طوابير الانتظار للمتقدمين والمتقدمات وتمنحهم استقرارًا أكبر.

وحظيت نسبة نقل المعلمين والمعلمات الخارجية هذا العام بنقل مايقارب 39 % من المتقدمين والمتقدمات. وعدد 33 ألف متقدم ومتقدمة كان نصيب الرغبة الأولى والثانية مايقارب 80% .

وعبر عدد من المنقولين وذويهم عن سعادتهم بتحقيق رغباتهم في حركة نقل وفق إجراءات متطورة، مشيدين بجهود الوزارة في إنهاء غربتهم.