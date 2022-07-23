ضبط مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود لقطعهما الأشجار وتفحيمها

ضبطَتْ القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية اليمنية ومخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لقطعهما الأشجارَ وتحويلَها إلى فحم في محافظة جدة، بحوزتهما أكثر من (700) متر مكعب من الحطب المحلي وأكثر من (200) متر مكعب من الفحم المحلي.

وأوضحَتِ القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي،أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدةً أنَّ عقوبةَ قطع الأشجار غرامة تصل إلى (20) ألف ريالٍ لكل شجرة، فيما تصلُ عقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين إلى (16) ألف ريالٍ لكل متر مكعب.

وحَثَّتِ القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تُمَثِّلُ اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.