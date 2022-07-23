القبض على مقيم لنقله 4 مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير

قبضت دوريات أمن الطرق بمركز المضة في محافظة طريب على مقيم من الجنسية الباكستانية لنقله (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في شاحنة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها

أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة باي شكل من الاشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن

مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوضف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة

الإقامة والعمل وامن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.