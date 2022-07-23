إيران تعلن تفكيك “شبكة” على صلة بجهاز الموساد الإسرائيلي

قالت إيران إن عملاء استخباراتها قاموا بتفكيك شبكة مرتبطة بجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، كانت تخطط لعمليات في الداخل الإيراني.

كما أفاد تقرير التلفزيون الايراني أن القوات الإيرانية اعتقلت جميع أعضاء الجماعة، وصادرت كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات ومعدات تقنية ومعدات اتصالات مملوكة للجماعة في عمليات بأنحاء إيران.

وقال التلفزيون إن الجماعة خططت لأعمال تخريب و"عمليات إرهابية غير مسبوقة" في عدة "مناطق حساسة" - في إشارة محتملة إلى منشآت عسكرية وأمنية. ولم يعرض التقرير مزيدا من التفاصيل.

ووفق التلفزيون الإيراني الرسمي دخل أعضاء الجماعة إيران من منطقة يقطنها أكراد في دولة مجاورة لم يحددها التقرير.

ولم يصدر تعليق فوري من إسرائيل.

والشهر الماضي، نقلت وكالة أنباء إرنا عن المدعي العام في محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران، إعلانه اعتقال 3 أشخاص في أبريل للاشتباه في تعاونهم مع الموساد بهدف قتل علماء نوويين إيرانيين.

وفي مايو، ضرب حادث لم يتم توضيح أسبابه مجمع بارشين العسكري، وهو قاعدة عسكرية كبيرة لتطوير الأسلحة قرب طهران، أسفر عن مقتل مهندس وإصابة موظف آخر.

وقال الحرس الثوري الإيراني في وقت لاحق إن الحادث اعتبر "تخريبا صناعيا."