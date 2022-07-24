شاهد.. انهيار أرضي مُفاجئ بأحد الشوارع الرئيسية في #الأحساء #عاجل

شهدت أحد شوارع مدينة الهفوف بالأحساء في المنطقة الشرقية، انهيارا أرضيا مفاجئا، مساء أمس السبت،دون وقوع أي إصابات.
وأظهر مقطع فيديو، الانهيار الأرضي المفاجئ الذي وقع في طريق الأمير محمد بن عبد العزيز بحي عين موسى بالهفوف.
وذكرت مصادر أن الجهات الأمنية والدفاع المدني بالأحساء باشرا الموقع على الفور، وتم إغلاق الطريق لسلامة المارة.
فيديو | مراسل #الإخبارية محمد المزيدي: الجهات الأمنية والدفاع المدني في الأحساء يباشران انهيارا أرضيا مفاجئا في طريق الأمير محمد بن عبد العزيز بحي عين موسى في الهفوف ولا إصابات بشرية pic.twitter.com/gnAfx5gLSH
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 23, 2022