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شاهد.. انهيار أرضي مُفاجئ بأحد الشوارع الرئيسية في #الأحساء #عاجل

24 يوليو 2022 · < 1 minute

شهدت أحد شوارع مدينة الهفوف بالأحساء في المنطقة الشرقية، انهيارا أرضيا مفاجئا، مساء أمس السبت،دون وقوع أي إصابات.

وأظهر مقطع فيديو، الانهيار الأرضي المفاجئ الذي وقع في طريق الأمير محمد بن عبد العزيز بحي عين موسى بالهفوف.

وذكرت مصادر أن الجهات الأمنية والدفاع المدني بالأحساء باشرا الموقع على الفور، وتم إغلاق الطريق لسلامة المارة.

 

 