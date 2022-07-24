بنجلادش.. القبض على مسافر حاول تهريب مواد مخدرة إلى المملكة

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات في مطار شاه جلال الدولي في العاصمة البنجلاديشية "دكا"، من القبض على مسافر من الجنسية البنجلاديشية وبحوزته ٢١ ألف حبة "يابا" المخدرة حاول تهريبها إلى المملكة .

وذكر تقرير شبكة "bdnews24" البنجلاديشية، أن المتهم يدعى قاضي ريمون كان مسافرًا في رحلة إلى السعودية مساء أمس السبت، واعترف خلال الاستجواب بجمع الشحنة من أجزاء مختلفة من بنجلادش لبيعها في المدينة المنورة .

وقال "أزاد الإسلام" مفتش مكافحة المخدرات بالمطار إنه تم العثور على المواد المخدرة ملفوفة في ورق الكربون داخل عبوة كرتونية في أمتعة ريمون، وتم إيقاف المتهم وما زال يخضع للتحقيقات.