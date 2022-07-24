“المسند” يتوقع : هطول أمطار على 5 مناطق اليوم

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، إن الحالة المطرية الصيفية مستمرة وتتسع اليوم شمالاً.

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الأمطار متوقعة على أجزاءٍ من مناطق: جازان وعسير ونجران والباحة ومكة المكرّمة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول الامطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الاودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة, كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية (صحراء الربع الخالي) ومرتفعات منطقة المدينة المنورة.