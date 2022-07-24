وظائف_شاغرة بـ الشركة الوطنية للرعاية الطبية

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عبر حسابها بموقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

فني طبي حيوي.

منسق المطالبات.

منسق حساب المريض.

فني سحب دم.

منسق خدمات المرضى.

مدير تطوير التطبيقات.

المسجل طبيب أمراض جلدية.

المسجل طبيب الأمراض الجلدية التجميلية.

ممرضة مكافحة العدوى.

رئيس أمن تكنولوجيا المعلومات.

مدير السلامة.

مهندس ميكانيكي.

منسق.

وغيرها …

طريقة التقديم :

أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 يوليو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).