تحذير مهم من “#النقل” لسكان #المدينة: احذروا العاصفة الترابية

نبَّه فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنورة، اليوم الأحد، مستخدمي طرق "ينبع- النخيل، الفقعلي، العيص"، من عاصفة ترابية على الطريق تسبب تدنّي الرؤية.

ودعت وزارة النقل، مرتادي الطرق، بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظرًا لوجود عاصفة ترابية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الاودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية (صحراء الربع الخالي) ومرتفعات منطقة المدينة المنورة.