أخبار دوليّة

كورونا حول العالم.. الإصابات إلى 570 مليونا وإعطاء رقم ضخم من اللقاحات

متابعات الوئام
24 يوليو 2022 · < 1 minute
كورونا
كورونا

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم  إلى 570 مليون حالة حتى صباح اليوم الأحد.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 569 مليونا و 644 ألف حالة، وارتفع إجمالي الوفيات لستة ملايين و 383 ألف وفاة، كما ارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و 915 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.