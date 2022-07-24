الأخبار المحلية

‏#النيابة_العامة تدين مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل أموال تجاوزت 63 مليون ريال مجهولة المصدر #عاجل

متابعات الوئام
24 يوليو 2022 · < 1 minute