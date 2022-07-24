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#النيابة_العامة تدين مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل أموال تجاوزت 63 مليون ريال مجهولة المصدر #عاجل
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الأخبار المحلية
#النيابة_العامة تدين مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل أموال تجاوزت 63 مليون ريال مجهولة المصدر #عاجل
متابعات الوئام
24 يوليو 2022
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النيابة العامة تدين مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل أموال تجاوزت ٦٣ مليون ريال مجهولة المصدر
صحيفة الوئام الالكترونية
الأخبار المحلية
أخبار دوليّة
الأخبار الإقتصادية
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