‏الدفاع الروسية: تدمير زورق حربي أوكراني وصواريخ هاربون المضادة للسفن في ميناء أوديسا

قالت روسيا، اليوم الأحد، إن قواتها دمرت “بنى تحتية عسكرية” أوكرانية بضربات في ميناء أوديسا.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأحد إن القوات الروسية قصفت زورقا عسكريا أوكرانيا في ميناء أوديسا بأوكرانيا بصواريخ عالية الدقة.

وقال الجيش الأوكراني إن صواريخ روسية أصابت ميناء أوديسا بجنوب البلاد يوم السبت مما يشكل تهديدا للاتفاق الذي وُقّع يوم الجمعة لفك الحصار عن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود وتخفيف أزمة نقص الغذاء العالمي التي تسببت فيها الحرب.