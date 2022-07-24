الفلبين.. 3 قتلى في عملية اغتيال بجامعة “أتينيو دي مانيلا”

أسفر إطلاق نار في جامعة "أتينيو دي مانيلا" بالعاصمة الفلبينية، اليوم الأحد، عن سقوط 3 قتلى.

وقالت مصادر في الشرطة: إن هذه الحادثة النادرة، تبدو عملية اغتيال هدفها محدد، ووقعت الحادثة مع وصول طلاب الحقوق وأفراد عائلاتهم لحضور حفل تخرج كان من المقرر بأن يحضره كبير قضاة المحكمة العليا.

واعتقلت السلطات الفلبينية مطلق النار المفترض، حسبما ذكرت "فرانس برس"، وقالت السلطات إن روز فوريغاي، رئيسة بلدية سابقة في ولاية باسيلان الجنوبية المضطربة، التي كانت ابنتها ضمن الخريجين من بين الضحايا.

وأوضحت الشرطة أن مساعدا لفوريغاي وحارس أمن من الجامعة قتلا أيضًا، وأن ابنتها أصيبت بجروح وهي في المستشفى.