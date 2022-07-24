أول تعليق من نيمار على رحيله عن باريس سان جيرمان

قال البرازيلي نيمار، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه يريد البقاء في ملعب "بارك دي برانس" الموسم المقبل على الرغم من التكهنات المستمرة بشأن مستقبله.

وقال اللاعب في تصريحات صحفية بعد فوز فريقه على أوراوا ريدز 3ـ0 في معسكره الصيفي استعداد للموسم المقبل : "أريد دائمًا البقاء في النادي، لكن لا أعرف ما هي خططهم بالنسبة لي".

وأضاف: "أنا بحاجة فقط إلى لعب كرة القدم، ولست بحاجة إلى إثبات نفسي لأي شخص، ويجب أن أكون سعيدًا بلعبها، وكشف نيمار عن أنه يشعر بلياقة بدنية جيدة بعد أن شارك والأرجنتيني ليونيل ميسي بديلين في آخر 30 دقيقة من المباراة".

وعن المدرب الجديد قال نيمار : من السابق لأوانه الحديث عن انطباعي حوله وذلك بعد أن وصل في نهاية الموسم الماضي.