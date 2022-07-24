برشلونة ينهي اتفاقه مع صفقة مفاجأة

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، عن توصل إدارة نادي برشلونة الإسبانى إلى اتفاق لحسم صفقة جول كوندي مدافع إشبيلية قادما من الفريق الأندلسي.

وحسمت رغبة اللاعب الفرنسي الانتقال إلى برشلونة بعدما ارتبطت صفقة كوندي خلال الأيام الماضية بالانتقال إلى تشيلسي، حيث كانت هناك مفاوضات ناجحة بين إدارة البلوز وإشبيلية.

وأكدت صحيفة سبورت الاسبانية ، أن برشلونة توصل الى اتفاق مبدئي مع كوندي على عقد 4 سنوات اي حتى 2026.

وأضافت الصحيفة الكتالونية أن الاتفاق يقترب وبرشلونة يأمل بحسم الصفقة خلال هذا الأسبوع ويكون الإعلان الرسمي خلال ساعات.