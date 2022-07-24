مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضاً بتداولات 5.1 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضاً 12.83 نقطة ليقفل عند مستوى 11975.14 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 152 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 310 آلآف صفقة، سجلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 60 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: سلامة، والنايفات، وأملاك، وبحر العرب، وجازادكو الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: المتحدة للتأمين، وأكوا باور، وسدافكو، والخزف السعودي، والوطنية للتعليم الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و9.92%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، والراجحي، وكيان السعودية، والجزيرة الأكثر نشاطًا بالكمية. وكانت أسهم شركات: الراجحي، وبحر العرب، ودار الأركان، وشركة الاتصالات السعودية، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 95.38 نقطة ليقفل عند مستوى 21056.03 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 27.2 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 520 ألف سهم تقاسمتها 2517 صفقة.