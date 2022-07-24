المؤشر السعودي يتراجع منهيا سلسة مكاسب.. والقطري يرتفع

تراجعت الأسهم في السوق السعودية اليوم الأحد منهية سلسة مكاسب استمرت خمس جلسات متتالية جراء انخفاض في أسعار النفط يوم الجمعة لكن المؤشر القطري واصل مكاسبه.

واستقرت أسعار النفط الأمريكي يوم الجمعة دون 95 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل ، بعد أن قال الاتحاد الأوروبي إنه سيسمح لشركات روسية مملوكة للدولة بشحن النفط لدول ثالثة بموجب تعديل للعقوبات التي وافقت عليها الدول الأعضاء في التكتل هذا الأسبوع.

واختتم المؤشر السعودي تداولات اليوم على تراجع 0.1 بالمئة بضغط من هبوط سهم رتال للتطوير العمراني واحدا بالمئة وسهم البنك العربي الوطني 0.8 المئة .

وفي قطر، زاد المؤشر الرئيسي 0.3 بالمئة مواصلا مكاسبه للجلسة الخامسة مدعوما بقفزة 3.4 بالمئة لسهم بنك قطر الدولي الإسلامي.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي 0.2 بالمئة وأنهى سلسلة مكاسب دامت سبعة أيام مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي 1.9 بالمئة.

وأظهر استطلاع لرويترز أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن ينمو بوتيرة مستقرة على مدى السنوات الثلاث المقبلة ومع تراجع التضخم تدريجيا من مستواه الحالي في خانة العشرات وانخفاض قيمة الجنيه على المدى القريب.