واشنطن: الصين أصبحت أكثر عدوانية في اعتراض الطائرات العسكرية

قال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية: إن الصين أصبحت أكثر عدوانية في اعتراض الطائرات العسكرية مع القيام بمناورات جوية غير آمنة على مدى السنوات الخمس الماضية.

وأوضح ميلي في تصريحات نقلتها صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن الصين تجري "عمليات اعتراض خطيرة" ضد طائرات وسفن عسكرية أمريكية وتستهدف أيضا كندا وأستراليا واليابان وشركاء آخرين لأمريكا.

وقال ميلي: "لقد زاد عدد عمليات الاعتراض الصينية في البحر وفي الجو بشكل كبير على مدى خمس سنوات".

ويقوم ميلي حاليا بزيارة إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ لدعم تحالفات الولايات المتحدة مع دول المنطقة والعمل كقوة موازنة للصين.

وأضاف أن الجيش الصيني أصبح "أكثر عدوانية بشكل ملحوظ في هذه المنطقة تحديدا".

وامتنع ميلي عن تقديم أرقام محددة عن العدد الإجمالي لتلك الحوادث، لكنه قال إن حجم عمليات الاعتراض غير الآمنة، مثل عندما تقترب طائرة مقاتلة صينية من طائرة أمريكية، ارتفع "بنسبة متساوية"، وفقا لما نقلته الصحيفة.