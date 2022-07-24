بركان يثور على جزيرة كيوشو غرب اليابان

ثار بركان على جزيرة كيوشو غرب اليابان، مساء اليوم الأحد، وأطلق سحبا كثيفة من الدخان في الهواء لكن لم ترد تقارير عن أي أضرار أو إصابات وقالت السلطات إنها لا تتوقع حدوث انفجار ضخم للبركان.

وقالت هيئة الأرصاد اليابانية: إن البركان، الذي يسمى بركان ساكوراجيما ويقع عند الطرف الجنوبي للجزيرة قرب مدينة كاجوشيما، ثار نحو الساعة 8:05 مساء بالتوقيت المحلي (1105 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد.

وقال مسؤول في الهيئة: إن صخورا بركانية انهمرت على بعد 2.5 كيلومتر من البركان. وأشار إلى أن درجة التحذير من ثورة البركان ارتفعت إلى خمسة وهو أعلى مستوى من التحذير ونصحت السلطات سكان بعض المناطق بإخلائها لكنه قال إن الهيئة لا تتوقع انفجارا كبيرا للبركان.

وبركان ساكوراجيما من أحد أكثر براكين اليابان نشاطا ويثور بشكل متكرر وبمستويات متنوعة. وفي 2019، نفث رمادا إلى ارتفاع 5.5 كيلومتر.

وقال نائب الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، يوشيهيكو إيسوزاكي في مؤتمر صحفي إنه لم ترد بعد تقارير عن أضرار من ثورة البركان اليوم الأحد وإن مسؤولي الحكومة يسعون لجمع مزيد من المعلومات بشأن الوضع.

وقال مسؤولون في قطاع الطاقة النووية إنهم لم يرصدوا أي اختلالات في مفاعل سنداي الذي يقع على بعد نحو 50 كيلومترا من البركان.

وأظهرت لقطات مصورة لثورة البركان اليوم الأحد ما بدا أنها كتلة حمراء تتدفق من جانبه وحمم تتطاير.

وقالت الهيئة إن من المتوقع هطول أمطار في بعض المناطق قرب البركان غدا الاثنين لكن ليس بالغزارة التي قد تتسبب في انهيارات طينية بعد ثورانه.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" أن أغلب مدينة كاجوشيما يقع على الجانب الآخر من الخليج لكن سكان المناطق التي تقع في نطاق ثلاثة كيلومترات من فوهة البركان قد تصدر لهم أوامر بالإخلاء بناء على تطور الموقف.

وأضافت في وقت لاحق أن 51 شخصا جرى إجلاؤهم بالفعل من محيط البركان.