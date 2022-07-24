إتاحة حجز مواعيد العمرة عبر تطبيق #اعتمرنا

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إتاحة خدمة إصدار تصاريح العمرة وحجز المواعيد عبر تطبيق "اعتمرنا" بدء من شهر محرم من العام القادم 1444 الموافق 2022/7/30، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار لتأدية العمرة بطمأنينة ويسر.

ويتيح "اعتمرنا" عدد من الخيارات المتنوعة لحجز المواعيد بحسب الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام على مدار الساعة، ويقدم التطبيق عدد من

التعليمات لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتتضمن اشتراطات إصدار التصاريح للعمرة والدخول للمسجد الحرام سلامة الحالة الصحية بحسب تطبيق "توكلنا"، ولمن تثبت إصابته أو مخالطته لأحد

مصابي كوفيد-17فيتم إلغاء تصريحه من خلال التطبيق، بالإضافة إلى اشتراط الالتزام بلبس الكمامة طوال فترة التواجد داخل الحرم، والالتزام

بالخروج من الحرم مع نهاية فترة التصريح، علاوة على عدم حمل الحقائب و لأمتعة غير المصرح لها بالدخول إلى الحرم.

ويمكن للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة الحجز وإصدار التصاريح عبر "اعتمرنا"، وكذلك لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها،

ولمعتمرين القادمين من خارج المملكة، فمن خطوات سهلة وبسيطة.

وتظهر صفحة الحجوزات على تطبيق "اعتمرنا" مؤشر سعة الحجوزات بالألوان لكافة أيام الشهر للدلالة على إمكانية الحجز من عدمه. وفق الألوان (الأخضر

للازدحام الخفيف. والأحمر للازدحام المرتفع، والبرتقالي للازدحام المتوسط. واللون الرمادي للدلالة على عدم إتاحة المواعيد).