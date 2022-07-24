السعودية والأردن تناقشان التعاون في مجالات الطاقة والمياه

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، بحضور معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، بأصحاب المعالي من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وزير المياه والري المهندس محمد النجار، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة.

وجرى في الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين البلدين في مجالات المياه والري والطاقة المتجددة، وتعزيز التكامل والتعاون في هذه المجالات الحيوية تحقيقاً لتوجيهات قيادتي البلدين، وبما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، من خلال تبادل الخبرات، وبحث أفضل فرص التعاون المشترك.