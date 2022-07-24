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#الكويت.. أمر أميري بتعيين الشيخ #أحمد_نواف_الأحمد_الصباح رئيسا لمجلس الوزراء
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أخبار دوليّة
#الكويت.. أمر أميري بتعيين الشيخ #أحمد_نواف_الأحمد_الصباح رئيسا لمجلس الوزراء
متابعات - الوئام
24 يوليو 2022
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صدر أمر أميري في الكويت بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.
صحيفة الوئام الالكترونية
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