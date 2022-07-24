أخبار دوليّة

#الكويت.. أمر أميري بتعيين الشيخ #أحمد_نواف_الأحمد_الصباح رئيسا لمجلس الوزراء

متابعات - الوئام
24 يوليو 2022 · < 1 minute

صدر أمر أميري في الكويت بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.