“#حساب_المواطن” يوضح حالة يحق فيها للمطلقة إضافة أبنائها كتابعين

أوضح برنامج “حساب المواطن”، مدى إمكانية إضافة الأبناء تابعين بالنسبة للمرأة المطلقة.

وأبان في رده على استفسار أحد المغردين على موقع" تويتر"، أنه يحق للمرأة المطلقة، إضافة أبنائها كتابعين في حساب الدعم الخاص بها حال عدم إضافتهم من قِبل والدهم.

وأشار البرنامج، إلى أن هذا الأمر يتطلب إرفاق المستندات المطلوبة والتي تتضمن بطاقة العائلة الخاصة بالأم أو شهادة ميلاد الأبناء.

وكان البرنامج، قد أكد في وقت سابق أن الدعم الإضافي مُستمر حتى نهاية العام المالي الحالي، كما يقوم بدراسة دورية لضوابط الدعم بشكل دوري وسيتم الإعلان عن الدراسة فور الانتهاء منها.