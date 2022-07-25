بعد إغلاقه بسبب #السيول.. إعادة فتح طريق “#الطائف–الرياض”

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية، إعادة فتح طريق (الطائف – الرياض) بعد رضوان باتجاه الطائف، وذلك بعد إغلاق السيول الجارفة التي تعرض لها الطريق.

وذكرت قناة "العربية"، إن المركز الوطني للعمليات الأمنية أعلن إعادة فتح طريق الطائف - الرياض بعد رضوان في الاتجاهين.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق السيول الجارفة التي اقتحمت الطريق؛ حيث ظهر العديد من المركبات العالقة في الطريق بسبب غمره بالمياه.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية (صحراء الربع الخالي) ومرتفعات منطقة المدينة المنورة.