بالفيديو.. ضبط مواطنة نشرت مقطعًا مصورًا تتحدث خلاله باللغة البنجلادشية لممارسة التسول

القت شرطة محافظة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطنة، نشرت مقطعًا مصورًا أثناء جلوسها في أحد الأماكن العامة بمحافظة جدة والتحدث باللغة البنجلادشية، وذلك من أجل جذب المارة وممارسة سلوك التسول والحصول على المال بطريقة غير مباشرة.

وأوضح الحساب الرسمي للأمن العام أن شرطة مكة المكرمة أحالتها إلى النيابة العامة.

وينص نظام مكافحة التسول على أنه، يُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده على امتهان التسول، بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معاً.

ويُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معاً.

ووفق ذات النظام، تُصادر -بحكم قضائي- جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه. فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال؛ حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها؛ وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية.