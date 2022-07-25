محلل #طقس يتوقع: أجواء حارة نهاراً و #أمطار على 6 مناطق اليوم  

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا، من اليوم الإثنين وحتى صباح غد الثلاثاء، على معظم مناطق المملكة.

وقال "الحصيني" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إنه حسب المراصد، متوقع هطول أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، وكذلك مرتفعات مكة المكرمة وجنوب غرب الرياض، مشيراً إلى أن هطول الأمطار يمتد إلى أجزاء من سلطنة عُمان والإمارات واليمن.

كما توقع الحصيني رياحًا من متوسطة لشبه قوية، على أجزاء من غرب ووسط وشرق المملكة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس. اليوم الإثنين، هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد ، وذلك على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشار مركز الأرصاد إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية