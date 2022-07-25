بمشاركة المملكة.. بريطانيا تستضيف غداً المنتدى الاقتصادي السنوي لمجموعة “بي إم جي”

يعقد غدا الثلاثاء في بورصة، لندن المنتدى الاقتصادي السنوي لمجموعة "بي إم جي" المالية، حول مستجدات الفرص الاستثمارية ومحاور التعاون التجاري والاستثماري بين المملكة وبريطانيا.

ويشارك في المنتدى نخبة من مسؤولي القطاع الحكومي والخاص تضم معالي الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك، ووكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي المكلف البدر فودة، ومدير مكتب وزارة الاستثمار في لندن عبدالعزيز الغفيلي والرئيسة التنفيذية لبورصة لندن جوليا هوغت، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال والمستثمرين البارزين من البلدين.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إم جي" المالية باسل الغلاييني في تصريح قبيل انطلاق المناسبة: أن المنتدى سيكون منصة دولية لإيجاد فرص واعدة للاستثمار الأجنبي في المملكة منطلقين من السياسة الحكيمة التي تميز رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأكد الغلاييني ، أن مشاركة القطاعين العام والخاص، تحمل عدة رسائل لتطوير منظومة التعاون الاقتصادي والثقافي بين المملكة وبريطاني