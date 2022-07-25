تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. إعادة ترميم مستشفى “ابن الخطيب” في بغداد

وقّعت المملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم مع العراق، تنصّ على إعادة ترميم مستشفى ابن الخطيب في بغداد، وذلك تنفيذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "يحفظه الله".

وسارعت المملكة باتخاذ هذا القرار عن طريق سفارتها في بغداد، وتم إبلاغ الجانب العراقي أن خادم الحرمين تبرع بالمبلغ اللازم لإعادة تأهيل هذا المستشفى، الذي كان مخصصًا لمرضى ومصابي كورونا.

كان مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد، قد تعرض لحريق كبير راح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح، وفي حينه أعلنت السفارة السعودية في العراق، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجّه بالتبرع لإعادة تهيئة المستشفى.