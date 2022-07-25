المبعوث الأمريكي يزور المملكة لدفع محادثات السلام في اليمن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن غادر متوجها إلى السعودية والأردن، اليوم الإثنين؛ لمواصلة جهود واشنطن الدبلوماسية لدعم هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن.

وقالت الوزارة، في بيان حول الرحلة التي أعقبت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة في وقت سابق هذا الشهر: "إن تيم ليندركينج "سيواصل جهودنا للمساعدة في دفع السلام".