الصين تحذر أمريكا: إجراءات صارمة بشأن زيارة “بيلوسي” إلى تايوان

حذرت الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، مجددًا، بشأن زيارة من المقرر أن تقوم بها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان، التي تعتبرها بكين تابعة لها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية زهاو ليجيان، اليوم الاثنين: إذا أصر الجانب الأمريكي على هذه الزيارة، سوف تتخذ الصين إجراءات حازمة وقوية لحماية سيادتها ووحدتها الإقليمية".

ويأتي هذا التحذير بعد رد قوي من بكين على تقارير نشرتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" بشأن الزيارة المحتملة.

ولم تؤكد بيلوسي خططها، في حين رد الرئيس الأمريكي جو بايدن بحذر عند سؤاله حول خطط سفر بيلوسي.

يشار إلى أن عدة وفود برلمانية من أمريكا والاتحاد الأوروبي زارت تايوان مؤخرا ، مما أثار غضب الصين.