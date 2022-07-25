ارتفاع حاد في أسعار القمح إثر هجوم صاروخي على ميناء أوديسا

ارتفعت أسعار القمح بشكل حاد، اليوم الإثنين، إثر هجوم صاروخي على ميناء أوديسا الأوكراني، مطلع الأسبوع الجاري، الأمر الذي زاد الشكوك حول ما إذا كان من الممكن تنفيذ اتفاق الأسبوع الماضي لفتح ممر لصادرات الحبوب من الدولة التي تمزقها الحرب.

ووقعت روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا، اتفاقا، يوم الجمعة؛ لإعادة فتح ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود لتصدير الحبوب. ويسري الاتفاق لمدة 120 يوما ويستهدف صادرات شهرية تبلغ خمسة ملايين طن.

وارتفع القمح في العقود الآجلة لمجلس شيكاجو للتجارة ما يقرب من أربعة بالمئة إلى 7.86 دولار للبوشل اليوم الاثنين، وعوض الكثير من الخسائر التي تكبدها يوم الجمعة عندما انخفضت الأسعار بنحو ستة بالمئة بعد الإعلان عن الاتفاقية.