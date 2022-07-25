خلال أسبوع.. 7131 بلاغًا إسعافيًا لـ”الهلال الأحمر” في مكة

تلقت غرف عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، خلال الأسبوع الماضي، 7131 بلاغًا إسعافيًا، عن طريق رقم الطوارئ.

وباشرت الغرف 2702 حالة، وقدمت الخدمة الإسعافية لها، إضافةً إلى نقل بعضها للمنشآت الطبية بالمنطقة، وتقديم الخدمة في الموقع لـ70 حالة وقدمت لها الرعاية دون الحاجة إلى النقل.

وفي إطار سعي الهيئة لتثقيف المجتمع وزيادة الوعي المعرفي لديهم، نفذت إدارة التدريب والشئون الأكاديمية بالمنطقة، 9 دورات في برنامج سفير الحياة المخصص للتدريب على مبادئ الإسعافات الأولية، استفاد منها 115 من الرجال والنساء، بالإضافة إلى المحاضرات التي تهدف التعريف بدور الهيئه الإنساني.

وفي سياق العمل التطوعي الذي توليه الهيئة أهمية كبرى وريادة في هذا المجال ورعايتها للمتطوعين، أقامت إدارة التطوع 5 فعاليات مختلفة منها المشاركة يوم الجمعة للتطوع في الحرم المكي الشريف والمشاركة في فعاليات مختلفة اجتماعية و رياضية وإدارية استفاد منها 214 مستفيدا ومستفيدة وقدم فيها المتطوعون والمتطوعات 252 ساعة تطوعية.